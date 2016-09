Domingo tem leilão em prol do Hospital de Câncer de Barretos

Neste final de semana acontece em Vilhena a 12ª edição do “Leilão Direito de Viver”, que arrecada fundos para a instituição de saúde.

O evento acontece no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, antecedido por almoço a preço popular.

De acordo com o presidente da comissão que organiza a realização, Altair Kuntz, já estão disponíveis cerca de 300 cabeças de gado para venda, além de outros produtos. Quem adquirir lotes do leilão concorre ao sorteio de uma motocicleta zero quilômetro.

O leilão em benefício do Hospital do Câncer de Barretos já é tradição na cidade, e sempre obtém arrecadação expressiva. “Este ano temos certeza que isso se repetirá, pois nossa população é bastante receptiva a esta ação beneficente”, prevê o organizador.

Ele também informou que quem estiver interessado em doar produtos ou animais para venda pode entrar em contato através dos telefones (69) 99961-1238 ou 3322-8084.

Quanto ao almoço que será servido antes que comecem os lances, o cardápio será o famoso “costelão”, com os convites sendo vendidos na hora ao custo de apenas R$ 20,00 por pessoa. Os interessados em comer no local devem ficar atentos ao horário, pois a comida será servida entre 11hs30m e 13hs30m, assim como devem levar pratos e talheres. Assim que terminar o almoço inicia o leilão, que deve durar a tarde inteira.

Altair também confirmou que o Credisul estará participando da realização, oferecendo financiamento aos clientes que quiserem optar por esta alternativa para efetuar suas compras.

Ele também explicou que os compradores vão receber cupons para concorrer a uma moto Honda modelo CG, mas só terá direito ao prêmio quem estiver presente na hora do sorteio, que acontece no final do leilão.

A prestação de contas do valor arrecadado também será apresentada aos presente momentos depois do encerramento das vendas.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia