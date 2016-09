Família suspeita que jovem de Vilhena pode ter contraído zika de Ouro Preto

Um boletim epidemiológico divulgado pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa) mostra que pelo menos 165 pessoas já contraíram o vírus zika em Rondônia.

No entanto, ainda existem mais 1.604 casos suspeiotos sendo investigados. Em Ouro Preto do Oeste, a família de uma jovem de 23 anos, acredita que ela tenha contraído a doença no município. De acordo com os dados da Agevisa, ainda não há casos confirmados em Ouro Preto.

A jovem é moradora de Vilhena e teria passado 40 dias no Bairro Alvorada, setor Industrial, em Ouro Preto do Oeste, para ajudar a cuidar do pai que recentemente sofreu um derrame cerebral. Segundo a mãe da jovem, ela teria começada a passar mal antes mesmo de ir embora e sentia muitas dores pelo corpo. Todos acharam que era um problema de saúde comum, e suspeitaram inicialmente de que se tratava de uma dengue.

Ao chegar a Vilhena, a jovem procurou tratamento médico, e após realizar vários exames ficou constatado que ela havia contraído o vírus zika. “Quando ela foi para a cidade de Vilhena já passou mal no ônibus, começou a sentir dor na nuca, os dedos da mão e as juntas foram ficando duras. Ela ficou toda pintadinha de vermelho, muita diarréia e dor no pescoço”, relata a mãe.

A moradora de Ouro Preto teme que sua filha tenha contraído a doença em razão de ela residir próximo de uma garagem de ônibus que existe na Rua Benjamim Constant, e assim como outros moradores das imediações, reclama que nunca presenciou a ida ao local de uma equipe de fiscalização para conferir se não há focos de larvas do mosquito transmissor das três moléstias da dengue, chikungunya e zika vírus.

Autor: Rondoniagora

Foto: Divulgação