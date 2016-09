Jovem não habilitado sofre afundamento na face após bater em carro no Cristo Rei

Acidente envolvendo uma moto Honda CG 125 e um carro Fiat Siena, ocorreu na noite desta sexta-feira, 9, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Leonardo Franco, de 22 anos, conduzia a moto e seguia pela Avenida 1510, sentido Avenida Melvin Jones, quando no cruzamento com a Avenida 1515, colidiu violentamente contra o carro, no qual a motorista trafegava em sentido contrário.

Segundo a motorista identificada por Vânia, disse que deu seta e estava acessando a via a esquerda, quando o motociclista que não é habilitado bateu.

No choque, o motoqueiro sofreu afundamento na face entre outros ferimentos. Ele foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia