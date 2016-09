Leandro Vieira realiza encontro em assentamentos da antiga Fazenda Santa Elina

Na noite da quinta-feira, 8, os candidatos da coligação Reconstruindo estiveram reunidos no conjunto de assentamentos da antiga Fazenda Santa Elina. Participaram do encontro o candidato a prefeito de Corumbiara, Leandro Vieira, acompanhado pelo vice Osmar do Verde Seringal e candidatos a vereadores.

O evento contou com a presença de mais de 150 pessoas que estiveram presentes prestigiando a primeira reunião política da coligação.

Leandro Vieira vem liderando na intenção de voto, conforme mostra pesquisa realizada pelo Instituto Brasil Dados número 02278/2016. O candidato conta com apoio de políticos de destaque no Estado, como os deputados estaduais Cleiton Roque, Rosangela Donadon, e do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho; além do vice–governador Daniel Pereira, dos deputados federais Lindomar Garçon e Mariana Carvalho (que declarou apoio na reunião através de seu assessor Ricardo). A aliança conta participação dos partidos PSB, PTN, PR, PRB E SD, e tem uma proposta de governo que atende os anseios da comunidade corumbiarense.

Leandro Vieira é conhecedor da dificuldades enfrentadas pelos munícipes de Corumbiara e tem certeza de que pode fazer acontecer de fato no mínimo o básico que o povo tanto almeja ter.

Fonte: Assessoria

Foto: Assessoria