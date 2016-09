Mulher é atropelada na Avenida Melvin Jones

O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 9, na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto Honda CG seguia pela via sentido Juína.

Quando após passar o cruzamento com a Avenida Tancredo Neves, a mulher teria atravessado a frente da moto, com isso, foi atropelada.

No choque, ambos sofreram vários ferimentos, sendo socorridos ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia