Nova pesquisa IRPE comprova crescimento de Eduardo Japonês

Terceira pesquisa do Instituto IRPE sobre as eleições para prefeito em Vilhena mostra o crescimento da candidatura de Eduardo Japonês (coligação Pra Fazer Diferente) e queda de Rosani Donadon (PMDB) e Julinho da Rádio (PSOL).

Na pesquisa de 16 de agosto, a primeira, Julinho tinha 7% na de 03 de setembro, a última amostragem, caiu para 1.4%. Na intermediária realizada em 26 de agosto tinha 4.9%. Rosani tinha 44.9% em 16 de agosto, na primeira pesquisa. Na segunda em 26 de agosto 41.1%. Agora tem 40.3%.

Eduardo Japonês tinha em 16 de agosto 27.4%, em 26 de agosto apareceu nas sondagens com 31.9% e na última realizado no dia 03 de setembro aparece com 33.5%, um crescimento entre a primeira e a ultima sondagem de 6.1%.

No mesmo período Rosani Donadon despencou 4.6% e Julinho 5.6%. A diferença entre Japonês e Rosani caiu de 14.5% para apenas 6.8% entre a primeira e a última pesquisa. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95%. Indecisos aumentaram de 20.7% para 24.8%.

Japonês acredita que seu crescimento se deve a intensificação da campanha e principalmente às propostas de mudanças na forma de fazer política, com seriedade, transparência e dizendo a verdade. “Não estamos vendendo sonhos, iludindo o eleitor, estamos levando nossas propostas de governo sem maquiar a realidade, sem projetos megalomaníacos, com os pés nos chãos, como pretendemos administrar”, disse.

Autor e foto: Assessoria