Policial civil pretende representar agentes de segurança na Câmara vilhenense

Concorrendo pela primeira vez a cargo eleitoral o agente da Polícia Civil Wilson Tabalipa (à direita na imagem), filiado ao PV, decidiu concorrer a fim de que todas as classes profissionais ligadas a área da segurança possam estar representadas no Parlamento local.

Escolhido pelos colegas para a disputa ele argumenta que é preciso ter força política e representatividade para lutar por melhorias aos funcionários públicos que atuam no setor.

“É necessário que o setor esteja presente na vida política do Município uma vez que os temas relacionados a esta área geralmente são tratados por pessoas que não dispõe de conhecimento para tanto”, argumenta. Chegando ao Legislativo ele garante que irá representar não só os seus colegas da Polícia Civil, mas também os demais trabalhadores das forças de segurança, assim como os agentes penitenciários e servidores que atuam com ressocialização de menores.

O policial também pretende focar sua atuação parlamentar na fiscalização dos atos do Executivo e combate a corrupção em geral, partindo de sua experiência como agente.

O candidato coloca ainda como meta do mandato a luta pela implantação do SAMU na cidade, partindo do princípio que Vilhena está enquadrada nos critérios para tanto.

Sobre a possibilidade de instalação de uma Guarda Municipal na cidade ele é simpático a ideia, porém defende que antes é necessário enfrentar outras prioridades, caso dos problemas do sistema de saúde, que de acordo com ele é um dos temas que mais afligem a comunidade. “Não tenho certeza se há disponibilidade de recursos para tanto, pelo menos num primeiro momento”, explica.

Outra bandeira que o concorrente defende é o resgate do esporte vilhenense, que em sua análise encontra-se em franca decadência.

Tendo sido atleta na juventude, Tabalipa relembra que o Município já foi referência estadual em várias modalidades, e atualmente apenas o voleibol local consegue ter algum destaque em âmbito regional. “Temos que criar políticas públicas que estimulem a prática esportiva de forma ampla, dando apoio ao atletas e organizações deste setor”, declarou.

Finalizando, ele comenta que Vilhena carece de dispositivos para garantir acessibilidade a portadores de necessidades especiais, por isso irá se dedicar a alterar esta realidade para garantir a este grupo social cidadania plena e total.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Pessoal