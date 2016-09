Prefeitura de Colorado desmente denúncia em redes sócias

Segundo a administração do Município, postagens acerca de demora no translado de pacientes para Vilhena em virtude de problemas mecânicos na ambulância que faria a viagem são infundadas.

Em nota oficial, a prefeitura de Colorado do Oeste apresentou sua versão sobre os fatos, na qual também manifesta conclusão sobre a natureza da denúncia, que seria motiva por motivos políticos em virtude da campanha eleitoral.

Leia abaixo a manifestação oficial da administração com relação ao acontecido:

NOTA DE ESCLARECIMENTO – PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste vem a público esclarecer os fatos publicados nesses últimos dias em redes sociais sobre a situação ocorrida com a Ambulância Splinter, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saúde, no Hospital Pedro Granjeiro Xavier.

No dia 06 de setembro – terça-feira, por volta das 16:00 hs havia quatro pacientes que seriam removidos para o município de Vilhena, sendo os quatro atendimentos de fratura, ressaltando que nenhuma era do tipo exposta ou emergência, conforme relato da médica responsável, enfermeira presente e diretora do hospital.

É sabido que está circulando nas redes sociais de maneira deturpada que foi deixado de realizar o atendimento imediato devido ao não funcionamento do veiculo em questão, deixando os pacientes a uma longa espera.

A administração informa que houve um problema de carga na bateria da ambulância, que segundo o eletricista responsável levou cerca de 20 minutos para resolvê-lo, sendo ainda que a diretora do Hospital, a Senhora Izabel Silva, afirmou que no momento havia mais três ambulâncias na unidade em funcionamento, e ainda um veiculo automóvel tipo Uno, e que os outros veículos não foram acionados, pois no mesmo momento que se fazia o reparo na ambulância, também fazia a regulação do quarto paciente (procedimento burocrático de encaminhamento) pela Dr. Tatiane Brandão, plantonista na ocasião, sendo que tal reparo não prejudicou em nada o início do transporte dos pacientes a Vilhena.

Ainda segundo a enfermeira Luana Guarnieri, presente no momento do fato, não houve nada de anormal nos procedimentos adotados, já que os outros três pacientes aguardavam o término dos tramites burocráticos do quarto paciente, que tal fato não influenciou no inicio do deslocamento.

Portanto não há veracidade nas informações que estão circulando nas redes sociais, uma vez que não houve o atraso devido ao reparo no veiculo, e se de fato ele estivesse inapto para o uso, havia no momento outras três ambulâncias à disposição, sendo assim, achamos que a citação pejorativa por parte de alguns internautas a respeito desta administração é inoportuna e injusta, já que se trata de período eleitoral, e muitos se aproveitaram de maneira covarde para denegrir a imagem do gestor atual.

A Administração Municipal, Secretaria de Saúde e Direção do Hospital Pedro Granjeiro Xavier se colocam a disposição de toda população coloradense para quaisquer esclarecimentos ou consulta sobre tal ocorrido.

Colorado do Oeste, 08 de setembro de 2016.

Assessoria Municipal de Comunicação

Fonte: Extra de Rondônia – com informações da Assessoria Municipal de Comunicação de Colorado do Oeste

Foto: Assessoria