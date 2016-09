Escola promove exposição literária em Vilhena

A escola estadual Maria Arlete Toledo vai promover entre os dias 19 a 23 de setembro a segunda Exposição Literária “Conhecendo Mestre Graça”.

O evento vai acontecer a partir das 9h na escola que fica localizada na Rua Ana Neri, número 6361, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

A mostra tem como objetivo oferecer uma semana com atividades especiais de incentivo à leitura aos alunos e a comunidade em geral.

Na exposição serão apresentadas as obras e detalhes da vida do autor Graciliano Ramos. A exposição conta com a colaboração dos professores e funcionários da escola, alunos e familiares.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação