Extra de Rondônia recebe certificado de melhor do ano em Cerejeiras; fotos

Mais uma vez o Extra de Rondônia foi premiado como o site de notícias mais preferido pela população cerejeirense e com uma larga vantagem sobre o segundo colocado. O evento organizado pelo Instituto Ângulo foi realizado na noite da última quinta-feira, 8, no salão de festas do Sindsef em Cerejeiras.

A noite foi marcada pela entrega dos certificados “Qualidade Profissional e Empresarial VIP” as empresas que se destacaram nas pesquisas como as melhores do ano. As premiações foram entregues pela Miss Rondônia, Karliany Barbosa.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia