Justiça suspende programas “ilegais” de Japonês por atacar Rosani

A coligação “Pra fazer diferente”, liderada pelo candidato a prefeito Eduardo Japonês (PV), apelou tanto nos ataques baixos contra a candidata Rosani Donadon (PMDB) que a justiça eleitoral precisou intervir.

No final da tarde deste sábado, a 4ª zona eleitoral em Vilhena encaminhou intimação ao grupo de advogados que responde por Eduardo Japonês determinando a suspensão imediata dos programas que atacam a candidata peemedebista.

Segundo intimação, a coligação deve se abster “de veicular qualquer propaganda, no horário eleitoral, em desconformidade com o disposto no art. 51, §1, da Resolução/TSE n. 23.457/2015, devendo ser substituídos todos os programas nas emissoras de rádio, que se utilizaram do nome da “Justiça Eleitoral” na propaganda eleitoral sob a forma de “Comunicados” sem a devida permissão, no prazo de 24hs, sob pena de suspensão dos programas do candidato representado”, diz um parágrafo do documento.

Ao tentar tomar pra si o direito de representar a justiça eleitoral junto aos veículos de comunicação, Japonês pode ter sérios problemas jurídicos, além de contradizer tudo o que vem pregando desde então.

O candidato diz que defende a política limpa, medidas honestas, e que pretende “Fazer diferente”. Entretanto, adotou o mesmo caminho que o seu aliado, o atual prefeito, Zé Rover (PP) na última eleição contra o então candidato, o ex-prefeito Melki Donadon (PTB), utilizando espaço de propaganda eleitoral para prejudicar a campanha do então oponente.

A coligação “A vontade do povo” repudia veementemente esse tipo de conduta e reitera seu compromisso com a população de apenas apresentar propostas de melhorias para Vilhena.

A candidata Rosani Donadon chama, ainda, atenção do eleitorado quanto a novos ataques que podem ser realizados, tanto pela internet quanto pessoalmente.

Rosani reitera que, assim como aconteceu nas últimas eleições, a oposição poderá se valer de vários subterfúgios para confundir o eleitorado quanto sua candidatura. A cada dia vem ficando mais claro que a finalidade da oposição não é apresentar propostas, mas atacar, ofender e manchar a imagem daqueles que pensam diferente, e que querem apenas o direito de apresentar projetos que visam a melhoria e desenvolvimento do município.

Rosani Donadon agradece o empenho da justiça eleitoral em Vilhena no sentido de tornar o pleito cada vez mais equilibrado, trabalhando com celeridade e intervindo nas ações que são contrárias ao que é estipulado por lei.

VEJA ABAIXO INTIMAÇÃO E CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria/divulgação