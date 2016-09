Nova pesquisa aponta Rosani com 58%, Japonês com 20% e Julinho 3%

Uma nova pesquisa de intenção de votos foi divulgada nesta sexta-feira, 9, em Vilhena.

Encomendada pela empresa Instituto Brasil Dados, de Porto Velho, a pesquisa traz percentuais diferentes das já realizadas anteriormente pelo instituto Irpe, de Vilhena.

Na pesquisa feita pelo Irpe a pedido do Extra de Rondônia, em 22 de agosto passado, Rosani tinha 44,9%, contra 27,% do seu principal adversário Eduardo Japonês. O radialista Júlio César Silva tinha 7%.

Nesta sondagem, feita de forma estimulada, Rosani Donadon (PMDB) aparece com 58,10%, uma longa vantagem sobre Japonês (PV) que tem 20,09%. Julinho da Rádio (PSOL) tem apenas 3,16%.

Na pesquisa espontânea, Rosani aparece com 41,53% das intenções de votos, Japonês com 12,42% e Julinho da Rádio com 1,35%. Os números foram colhidos entre os dias 01 a 03 de setembro, uma semana antes do indeferimento da candidatura de Rosani em primeira instância. Ela já recorreu da decisão ao TRE.

A sondagem, feita com 443 entrevistados e registrada sob o número TRE/RO-08783/2016, continua registrando um alto numero de eleitores indecisos.

DADOS DA PESQUISA:

Número de identificação: TRE/RO-08783/2016

Data de registro: 03/09/2016

Data de divulgação: 09/09/2016

Empresa contratada/ Nome Fantasia: CNPJ: 19812752000185 – IVANI MOTA DE ARAUJO / BRASIL DADOS

Eleição: Eleições Municipais 2016

Estatístico responsável: Diogo de Mello Brito da Silva

Registro do estatístico no CONRE: 8602

Contratante(s): CPF/CNPJ: 13426089000102 – JM SERVICOS E COMERCIO EIRELI – ME / ORONDONIENSE.COM.BR

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação