Torneio do pesqueiro Piraculino vai dar mais de R$ 14 mil em premiação

O 3º Torneio de Pesca do Pesque-Pague Piraculino promete atrair vários amantes da pesca, em outubro em Vilhena.

As inscrições serão em dupla no valor de R$ 200 reais. O torneio oferecerá premiações do 1º ao 8º lugar.

1º lugar ganhará R$ 7 mil, segundo R$ 2.500, terceiro 1.500, quarto R$ 1000, quinto R$ 700, sexto R$ 300, sétimo molinete e oitavo uma bateria Zoche.

O torneio será num domingo, dia 10 de outubro, com início às 8h00 e encerramento às 17h30. Ganha a dupla que fisgar o peixe de maior peso.

As inscrições são limitadas e podem ser realizadas no telefone (69) 98441-1403.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação