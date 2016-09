Wendell Carvalho ministra seminário hoje em Vilhena

O coach para alta performance, Wendell Carvalho vai ministrar hoje,sábado,10, em Vilhena um seminário direcionado a vendas diretas, marketing multinível e marketing de relacionamento.

O evento vai começar a partir das 15h30min, onde serão abordados temas como gestão de tempo, aumento de persuasão, gatilhos mentais, vida abundante, estratégias comerciais, mudança de atitude, como atingir metas. O evento vai acontecer no salão da Igreja Nossa Senhora de Aparecida, em Vilhena.

As pessoas que participarem do seminário que tem a duração de 4h cada dia, vão ganhar de bônus o acesso a uma plataforma na internet com vídeos de sete profissionais capacitados dando dicas para melhorar o desempenho profissional e pessoal.

Wendell é expert em produtividade e gestão de tempo. Ele era gerente de compras de um grande grupo de faculdades, viu que não estava realizado no que fazia e decidiu ser o protagonista da sua história.

“Eu não me sentia nem um pouco realizado nessa época, não me sentia feliz. Mas sabia que queria fazer a diferença na vida das pessoas. Nesse momento fui em busca do que fazia sentido pra mim e passei a pesquisar sobre desenvolvimento humano”, conta Wendell.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas através dos telefones (69) 99939-6851/ 98410-6260.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação