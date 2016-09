Ninguém presta na Câmara, mas todos querem entrar – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@@ “O discurso de trocar todos na Câmara de Vilhena é de quem quer estar lá. Ninguém presta lá, mas todos querem entrar”. Começamos a mais lida coluna informativa do Cone Sul de Rondônia com a frase acima, muito oportuna por sinal, do prestigiado radialista Roberto Di Jorge, da Rádio Planalto.

@@@ Na última sexta-feira, ao vivo, o comunicador “chutou o pau da barraca” ao perceber inúmeras críticas contra os vereadores partindo de candidatos que disputam uma vaga no parlamento neste ano.

@@@ O radialista não defendeu especificamente algum vereador, apenas fez a análise ao informar que são 130 candidatos à Câmara. Ou seja: 10 disputam 01 vaga no Legislativo, já que a partir de janeiro serão 13 vereadores. Exatamente isso, “se ninguém presta lá, porque todos querem entrar?”.

@@@ Realmente, a hipocrisia de muitos candidatos é notória. Candidatos atacando outros candidatos. E a novela se repete em todas as eleições. Ficamos com a conclusão de que quem ataca, não merece o voto dos vilhenenses.

@@@ O fato mais relevante desta corrida eleitoral no “Portal da Amazônia”, que pode ser considerado o pontapé inicial da campanha, não foi dado por nenhum candidato ou coligação. Ao indeferir o pedido de registro de candidatura de Rosani Donadon (PMDB), a Justiça Eleitoral finalmente desencadeou o processo eletivo na cidade.

@@@ A ansiedade em torno da decisão, apesar de esperada, criava uma espécie de vácuo na corrida pela caça ao voto, com os blocos marchando numa espécie de câmara lenta aguardando o que iria acontecer acerca do fato. A partir de agora o bicho vai pegar pra valer.

@@@ De um lado, os opositores da candidata colocam o bloco na rua de vez, aproveitando que a adversária terá mais uma frente de luta na corrida, pois além de buscar votos também enfrentará o embate judicial.

@@@ Do outro, Rosani Donadon e seu séquito devem acelerar o ritmo da campanha para demonstrar que a situação não abalou o projeto político que ela lidera. Neste final de semana a candidata começou quente, promovendo caminhadas nas avenidas José do Patrocínio e Major Amarante, acompanhada por dezenas de pessoas e vários carros de som. Então, que finalmente comecem os jogos, pois a coisa estava muito chata mesmo.

@@@ Em Cabixi parece que a população não anda aceitando muito bem a aliança entre o candidato a prefeito Silvênio Almeida e o grupo de sua vice, Rosely Barroso. Isso porque ela é esposa do ex-prefeito José Rosário Barroso, o “Bau”, que até ontem era adversário ferrenho do cabeça de chapa. O povo anda desconfiado e a sensação de oportunismo sem limite paira sobre a disputa.

@@@ Já em Colorado do Oeste, o concorrente do PV, Edmilson Rodrigues, o “Edinho da Rádio”, aposta na adesão de dois grupos comunitários de peso para potencializar sua candidatura. Ele pode contar com a adesão do PT unido em todas as suas alas, além dos evangélicos. Consumadas tais adesões, Edinho definitivamente está no páreo.

@@@ Pesquisa do Instituto Phoenix aponta que a sucessão municipal em Pimenteiras do Oeste pode ser uma barbada para o ex-prefeito Olvindo Luiz Dondê, o “Vino”. Ele aparece na sondagem com bem mais que o dobro de intenção de votos de seu adversário, João Miranda, que concorre a reeleição.

@@@ Pelo jeito a “treta” entre os deputados Luizinho Goebel (PV) e Rosangela Donadon (PMDB) vai aumentar. Nessa semana, o deputado amarelinho anunciou aos quatro ventos que vai propor a criação de um restaurante popular em Vilhena. Porém, meses atrás, a deputada confirmou que vem desenvolvendo o mesmo projeto para o município. A diferença, entretanto, está nos pormenores. Segundo assessoria da deputada, o projeto dela não prevê parceria com o estado, enquanto Goebel quer o restaurante, mas que Confúcio arque com as despesas.

@@@ Não é a primeira que isto ocorre entre Luizinho e Rosangela por causa de projetos. A instalação da Policlínica Oswaldo Cruz em Vilhena já deu pano pra manga.

@@@ Pra finalizar: a justiça suspendeu programas do Eduardo Japonês (PV) devido a ataques contra sua principal adversária política, Rosani Donadon (PMDB). Acreditamos que o candidato oriental não precisa disso, até porque apresenta projetos coerentes para administrar Vilhena e isso faz com que sua popularidade cresça cada dia. Prudência, senhores!

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa