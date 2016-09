Armado com facão, vilhenense é preso após tocar terror em Pimenta Bueno

Neste final de semana, dois homens, sendo um de Vilhena e outro de Espigão do Oeste, assaltaram várias pessoas e tocaram o terror na cidade de Pimenta Bueno.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Jorge Avelino de Vilhena e Claudinei da Silva de Espigão do Oeste, invadiram uma casa no bairro Alvorada em Pimenta Bueno, fizeram os moradores reféns e tocaram o terror. Eles roubaram relógios, roupas e certa quantia em dinheiro. Após fugiram tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi chamada e quando estava ouvindo as vítimas, receberam informação que uma dupla havia acabado de roubar uma pedestre com requintes de crueldade usando um facão.

Diante das informações, várias viaturas passaram a fazer buscas pela região, e localizaram os suspeitos, porém, ao perceberem a presença das viaturas empreenderam fuga pulando muros, mas após intensa perseguição os suspeitos foram presos.

Já na delegacia, uma terceira vítima afirmou que a dupla usando de violência havia roubado um aparelho celular.

Texto: Extra de Rondônia/com informações de Pimenta Virtual

Fotos: Pimenta Virtual