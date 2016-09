Eduardo Japonês promete reestruturação na Saúde, apoio ao empresariado e transparência nas ações

Na semana passada os três candidatos a prefeito de Vilhena participaram de café da manhã na sede do Extra de Rondônia, ocasião em que receberam do jornal dez perguntas sobre seus projetos e propostas que estão levando ao eleitorado.

O primeiro a encaminhar as respostas dentro dos critérios estabelecidos e concordados foi Eduardo Tsuru (PV), material que está sendo disponibilizado agora pelo site, e que ficará exposto em destaque no Extra de Rondônia pelo período de 24 horas, conforme as regras da entrevista, que visou dar o mesmo espaço aos concorrentes.

Confira abaixo quais a primeira entrevista da série:

EXTRA DE RONDÔNIA: Porque você quer ser prefeito de Vilhena?

EDUARDO JAPONÊS: Sou candidato pela indignação, pelos desmandos que vem ocorrendo na administração pública de um modo geral.

EXTRA DE RONDÔNIA: Em sua avaliação quais são as demandas mais urgentes do Município?

EDUARDO JAPONÊS: Saúde, Ações Sociais, Educação, Infra Estrutura e Segurança

EXTRA DE RONDÔNIA : Qual é a sua proposta para a geração de emprego e renda aos vilhenenses?

EDUARDO JAPONÊS: Primeiro apoiar as empresas locais, já instaladas em nosso município. Depois, estruturar a cidade para receber novas empresas de acordo com a vocação do município, investimentos no setor produtivo.

EXTRA DE RONDÔNIA: Um dos setores que mais gera reclamações entre os moradores da cidade é o da saúde. Quais são suas metas para esta área?

EDUARDO JAPONÊS : Reformulação do modelo de gestão.

– Contratação de profissionais como médico, enfermeiros, técnicos em setores de saúde, bioquímicos, farmacêuticos, etc.

– Fortalecimento da rede básica.

– Equipar o hospital com equipamentos para diagnóstico na saúde (especialidades).

EXTRA DE RONDÔNIA: O setor produtivo há muito tempo vem sendo tratado com diligência no Município. Você tem alguma proposta específica para os produtores rurais?

EDUARDO JAPONÊS : Estruturação da Secretaria de Agricultura com patrulha mecanizada especifica para os produtores; contratação de técnicos de área agrícola para atender os diversos setores agrícolas; apoio na comercialização da produção com parcerias através de cooperativas.

EXTRA DE RONDÔNIA: Em virtude dos problemas enfrentados pela atual administração em âmbito judicial, você pretende realizar auditoria geral nos setores da prefeitura após assumir o cargo?

EDUARDO JAPONÊS : Sim, Por não ter conhecimento da atual situação financeira e administrativa do município, isto é necessário.

EXTRA DE RONDÔNIA: Entre os ocupantes do primeiro escalão atuam do Município existe alguma expectativa de manter alguém na função em sua administração?

EDUARDO JAPONÊS : Não tenho nenhum pré-conceito e nem compromisso com nenhum servidor do atual e de outras administrações. Vamos avaliar a história de cada um, sempre pela capacidade técnica e idoneidade.

EXTRA DE RONDÔNIA: Qual será a participação de seu candidato a vice-prefeito em sua gestão?

EDUARDO JAPONÊS : Será total, com atribuições e metas de qualquer servidor, para prestar trabalho digno e decente a nossa população, principalmente na área social.

EXTRA DE RONDÔNIA: O que você acha da transparência na gestão pública, em particular na divulgação de informações sobre pessoas contratadas através de portarias, concessão de diárias e gastos públicos em geral?

EDUARDO JAPONÊS : Vamos utilizar o Portal da Transparência para que toda comunidade tenha acesso as informações no que diz respeito às contas públicas.

EXTRA DE RONDÔNIA: Você vai manter a tradição local de nomear parentes para ocupar cargos públicos?

EDUARDO JAPONÊS : Não, Prefeitura não é cabide de emprego para a família.

