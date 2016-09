Escola Wilson Camargo realizou “Noite Cultural”

A escola estadual Wilson Camargo, em Vilhena, realizou na sexta-feira, 09, a Noite Cultural com atividade pedagógica interdisciplinar que contou com a participação dos alunos do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), professores e funcionários.

Segundo um dos coordenadores, Adriano Romano, a atividade teve como tema a Semana da Pátria, as regiões brasileiras foram distribuídas entre as classes que se dedicaram em pesquisar sobre a culinária e outros aspectos culturais de cada região.

“O trabalho desenvolvido em sala pelos professores de cada disciplina culminou com uma noite agradável de degustação de variadas comidas típicas, muitas músicas regionais ao vivo e através de videokê e contou, ainda, com show de mágica por parte de um dos alunos”, destacou o professor Adriano.

Os participantes puderam saborear comidas e bebidas típicas das regiões representadas como vatapá, vaca atolada, arroz carreteiro, tapioca, tererê, chimarrão, açaí, queijo, goiabada, baião-de-dois, vários tipos de farofa, muitos tipos de suco, risoto, etc.

“A atividade veio para tornar os estudos mais atrativos, de maneira a evitar a evasão escolar, comum nesta modalidade de ensino”, explicou Adriano.

De acordo com a aluna do ensino médio, Silvia Cristina, estes momentos permitiram a integração entre as turmas. “Saímos da rotina de sala de aula para uma aprendizagem na prática além de proporcionar também a confraternização”, disse a aluna.

Texto: Assessoria/Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria