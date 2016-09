Ex-secretário e empresário se apresentam para depor na PF

O ex-secretário governamental Gustavo Valmórbida e o empresário Sandro Signor já se apresentaram e deram depoimento ao delegado Bruno Zane na sede da Delegacia da Polícia Federal.

No processo de investigação estão ainda envolvidos o empresário Ailton Nunes do Posto Sena e Fausto Moura da Projetus Engenharia. A casa do advogado e ex-diretor do SAAE Josafá Bezerra também foi alvo de investida da PF, que buscava documentos ligados ao esquema de corrupção.

O casal Bezerra foi ouvido e logo após liberado. Em contato com Josemário Secco, advogado do empresário Sandro Signor, ele deu detalhes sobre como foi a apresentação de seu cliente.

“Ele chegou de viagem por volta das 11h30 de Cuiabá e foi comunicado sobre sua prisão preventiva, se entregando em seguida. Estou aguardando ele ser ouvido e após a oitiva vou ter acesso a cópia do processo”, contou Josemário.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo E/R