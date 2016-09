Idoso morre eletrocutado em cerca onde caiu fio de alta tensão

Um idoso ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (12), no setor chacareiro do bairro Jardim Santana, região Leste de Porto Velho, onde estava pendurado em uma cerca de arame farpado.

De acordo com informações preliminares, o idoso encostou na cerca onde tinha um fio de alta tensão caído e recebeu uma forte descarga elétrica. A vítima morreu na hora e somente nesta manhã o corpo foi localizado por moradores da região.

Equipes das policias Civil e Militar, perícia técnica estão no local para registar ocorrência e remover os restos mortais. No domingo vários bairros da cidade ficaram no escuro, devido ao forte temporal que derrubou postes, fiação e árvores.

Fonte: Rondoniaovivo