Jogos pela Taça ACIV é marcado por goleadas

A bola rolou na Sede Social e Esportiva da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV), pela Taça ACIV de Futebol Suíço, em Vilhena. As disputas foram pelas categorias Livre e Veterano 3.5, com direito a goleadas.

O campo A recebeu os jogos da categoria Veterano 3.5, pelo Grupo “A” a torcida pode acompanhar a vitória de goleada do Crediário Sousa por 8 a 1 sobre a Rodamazon/EcomassaFix/Macedo Madeiras/ Esporte RO. O resultado redeu ao Crediário Sousa o primeiro lugar no grupo. Já no Grupo “B”, a ACIV alcançou o topo da tabela, após vencer o Juventus por 6 a 2.

O campo B recebeu os jogos da categoria Livre, o resultado levou a liderança do Grupo “A” o time Ramos Estofados. Já no Grupo “B” a Valentina Calçados, fechou com na primeira colocação na tabela. No Grupo “C” o primeiro lugar está com o time Extinvil/Claro/Neguinho do Muck. O Grupo “D”, o time Auto Escola Zero KM / Macedo Madeiras está no auto da tabela e pelo Grupo “E”, o Moto Mais segue na frente.

Os próximos jogos da Taça estão marcados para terça-feira, 13, e quinta-feira, 15. Na terça-feira,13, às 19 horas pelo Grupo “C” entra em campo pela categoria Livre o União FC x Ecomassafix/Rodamazon/Macedo Madeiras /Esporte RO. Já pelo Grupo “B” 20h00 a partida será entre Barcelona e Atlético Vilhenense/Ecomassa Fix/ Comercial Karine.

Os Veteranos entram em campo na quinta-feira, 15, as disputas começam as 19h00 entre Imobiliária Ecoplan X Glauber, às 19 horas, pelo Grupo “B”. Na sequencia pelo Grupo “A” Metal Perfil / Park Embratel enfrenta Fofão EC/Grill 12.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa