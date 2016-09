Luizinho pede cirurgias de cataratas para idosos

O deputado Luizinho Goebel (PV) solicitou ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente para providenciar abertura de vagas na Policlínica Oswaldo Cruz ou Hospital Santa Marcelina para cirurgias de catarata em benefício aos idosos do município de Ji-Paraná.

O parlamentar ressaltou que, embora o serviço já tenha sido iniciado, as vagas disponibilizadas para o município não estariam sendo suficientes devido ao grande número de idosos que precisam do atendimento.

O Hospital Santa Marcelina, segundo o deputado, é conveniado com o governo do Estado e labora serviços de procedimento cirúrgico de olhos. Dessa forma, dará cobertura à demanda da policlínica Oswaldo Cruz que, momentaneamente, atravessa dificuldades em agendar os idosos oriundos do município de Ji-Paraná.

A parceria entre as unidades de saúde, segundo Luizinho, é de fundamental importância para descentralizar e suprir a elevada demanda de pacientes afetados por essas enfermidades e idosos de baixo poder aquisitivo.

“A maioria é de aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo para sua sobrevivência e não possuem plano de saúde nos hospitais particulares”, frisou Luizinho.

O deputado informou que o motivo do excessivo número de idosos que necessitam de vagas vem de uma demanda que está reprimida desde 2012.

Autor e foto: Assessoria