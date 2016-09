Acusados de participação na “Chacina da Farinheira” são absolvidos

Numa das sessões mais longas do Tribunal do Júri já realizadas em Vilhena Eber Maciel da Costa e Marcos Cândido, apontados como executores no múltiplo homicídio ocorrido no ano passado foram absolvidos.

O julgamento aconteceu na segunda-feira 12, e durou mais de 15 horas. A promotoria não conseguiu convencer os jurados acerca da culpa dos acusados.

Ao longo do julgamento foram ouvidos os acusados e várias testemunhas arroladas no processo. Os embates entre a defesa e a acusação foram acirrados, com a ausência de comprovação efetiva dos acusados na chacina dando o tom do debate. Depois de várias horas de trabalhos os jurados optaram por absolver Eber Maciel da Costa e Marcos Cândido.

Atuaram como defensores os advogados Aisla de Carvalho, representando o réu Eber Maciel da Costa; e o defensor público José Francisco Cândido, este falando por Marcos Cândido. O Ministério Público foi representado pelo promotor João Paulo Lopes.

O crime aconteceu no dia 17 de outubro do ano passado, ocasião em que foram assassinadas cinco pessoas: José Bezerra dos Santos, Daniel Aciari, João Pereira Sobrinho, João Fernandes da Silva e Dagner Lemes Castanho. Outras duas vítimas escaparam com vida do massacre: Ariovaldo Nunes da Silva e Arivaldo Bezerra dos Santos. O principal acusado é Ilário Danelli, vulgo “Índio Branco”, que se encontra foragido.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Arquivo