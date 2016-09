Advogado candidato a vereador quer mais transparência na politica

O jovem advogado Rafael Mazeiro, 26 anos, é candidato a uma cadeira na Câmara legislativa de Vilhena, pelo PSDB. O candidato estreante que coordenou as manifestações do “Dia do Basta” por cinco anos, disse a reportagem do Extra de Rondônia que vê em sua candidatura a oportunidade de fazer mais pela população.

O advogado destacou que sua luta é pela transparência nas ações do executivo e legislativo. “Entendo que não adianta ficar sentado reclamando, devemos agir fazer a diferença. Nas conversas que tenho tido as pessoas tem se mostrado desacreditadas com o senário politico atual, sendo a palavra de ordem à renovação”, explicou Rafael.

Acompanhado por seu pai e apoiador, Osmar Mazeiro (foto secundária), Rafael explicou que suas propostas vêm sendo bem recebidas pela população nas reuniões em que participa.

“Nasci aqui, venho de uma família pioneira, sou dessa terra e sei os problemas que enfrentamos, caso seja eleito quero fazer mais pela minha cidade”, concluiu Rafael.

