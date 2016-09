Candidato a prefeito em Cabixi promove reunião em Planalto São Luis

A campanha da coligação “Unidos por Cabixi” realizou encontro com a população do distrito Planalto São Luís com a participação de mais de 400 pessoas.

O candidato a prefeito Silvênio Silvênio Antônio de Almeida e a candidata a vice-prefeita Rosely de Fátima de Assumpção Barroso tiveram como reforço a participação de Ezequiel Neiva, diretor-geral do DER.

A reunião mostrou a grande aceitação de Rosely na localidade, onde residiu por muito tempo e local de nascimento dos dois filhos. O prestígio da família Barroso é tradicional naquele reduto, onde o esposo da candidata a vice-prefeita, o ex-prefeito e ex-vereador José Rosário Barroso, o “Bau”, foi muito bem votado nas eleições que participou, tendo investido bastante no distrito ao longo dos mandatos que exerceu.

No discurso, o candidato a prefeito detalhou seu plano de governo, tendo recebido boa resposta do público presente. Ele se comprometeu a resolver demandas urgentes daquela comunidade, como a disponibilidade de ambulância com motorista à disposição em período integral, solução para a questão de captação e distribuição de água, e a introdução tecnológica de forma adequada na rede de educação.

Silvênio também garantiu que em sua gestão a estrutura administrativa do Município contará com uma secretaria específica para a Agricultura, reivindicação do setor produtivo que é expressivo em Planalto São Luís.

Por sua vez, Ezequiel Neiva garantiu apoio incondicional aos candidatos da coligação Unidos por Cabixi, e assegurou que o governo do Estado é parceiro dos candidatos e vai prestar todo o suporte possível a administração de Silvênio e Rosely.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria