Casa pega fogo no centro e bombeiros são acionados

Uma casa construída em madeira pegou fogo na noite desta terça-feira, 13, na Rua Quintino Cunha, no centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, vizinhos notaram que saía muita fumaça do imóvel e muito rápido as labaredas se espalharam pela residência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente chegou ao local e conseguiu extinguir as chamas. Porém, boa parte da casa ficou destruída.

Ainda, não se sabe o que causou o incêndio, apenas a perícia deverá apontar em laudo. A proprietária não estava na hora que começou o sinistro.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia