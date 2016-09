Homens fortemente armados tentam roubar avião em Vilhena

No final da manhã desta terça-feira, 13, a Central de Operação da Polícia Militar, recebeu informação que na chácara do Caputi próximo a BR-364, área rural de Vilhena, estava ocorrendo um possível roubo de aeronave, ou seja, de um avião.

Uma guarnição da Polícia Militar com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) foi até ao local e em contato com o caseiro, ele relatou que cerca de seis homens fortemente armados e encapuzados chegaram provavelmente num carro VW Gol de cor escura e o rendeu.

O local possui uma pista de pouso e um hangar com 4 aeronaves. Ainda, segundo o caseiro os homens queriam roubar um avião, mas ele informou que as baterias das aeronaves estavam descarregadas, e ele não tinha as chaves.

Com isso, os bandidos não tentaram funcionar os aviões. Retiraram o chip do celular do caseiro jogou em cima do barracão e mandou que ele e sua família entrassem na mata e depois de meia hora podia voltar, mas não era para chamar a polícia porque eles iriam voltar mais tarde.

Os bandidos deixaram no local, quatro tambores de cor preta com capacidade de 50 litros contendo gasolina.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil para ser investigado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração