Japonês reúne centenas de pessoas e esboça propostas para uma gestão séria

Centenas de pessoas participaram de um evento na noite de segunda-feira (12) na Galeria Mirage com o candidato a vereador Jacier Dias e com o candidato a prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, da Coligação Pra Fazer Diferente. Prestigiado com a presença de pastores, empresários, médicos, entre outros, Eduardo destacou as principais propostas para administrar Vilhena. O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) e a candidata a vice-prefeita Marta Moreira também participaram do evento

Disse que é possível melhorar todos os setores em que hoje existem demandas. A começar pela saúde que segundo ele, pode avançar em melhorias, humanização, equipamentos e qualidade de atendimento. “Uma gestão séria não está fundada apenas em combater a corrupção, mas evitar desperdício, estabelecer regras e metas para investir nas prioridades da população”.

Japonês disse que onde tem andado tem ouvido direto da população as suas necessidades. “Saúde é algo unânime, mas cada bairro tem suas demandas. Os bairros mais afastados pedem infraestrutura, asfalto, creches, escolas, até área verde já me sugeriram. Portanto, as bases da minha proposta é o resumo dessas demandas e para elas é que voltaremos nosso planejamento”, disse.

Eduardo disse que uma gestão que não é séria atrasa uma cidade por décadas e depois leva décadas para coloca-la no caminho do desenvolvimento. “Faltou planejamento 20 anos atrás que redundou em grandes bairros sem infraestrutura. Os bairros de Vilhena estão mais desassistidos que 40 anos atrás, há uma demanda reprimida em todos os setores”.

Japonês disse que a nova política que ele prega não é um projeto de poder. Passa por planejar o futuro, avançar no que for possível e fundar as bases para os próximos gestores. “Eu não sou político, sou administrador, não quero me perpetuar no poder, quero melhorar a saúde, a educação, a produção rural com investimento em estradas, patrulha mecanizada, programas de parcerias com os produtores e o meu sucessor continuar dentro de bases sólidas”, disse.

O deputado Luizinho disse que Vilhena vai escrever uma nova história a partir da eleição de Eduardo para prefeito. “Porque o Eduardo é correto, é competente e vai falar por ele mesmo, não será manipulado por outra pessoa”.

Autor e foto: Assessoria