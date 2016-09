Júlio Silva quer participação da sociedade na gestão municipal

Prosseguindo com a rodada de entrevistas exclusivas com os candidatos a prefeito de Vilhena, o Extra de Rondônia publica o material produzido pela assessoria de Júlio Silva, que concorre ao Executivo pelo PSOL.

Ele foi o segundo dos candidatos convidados pela reportagem a participar desta série a encaminhar o material ao jornal, e revela suas metas e projetos para administrar o Município. Confira abaixo as respostas do candidato

EXTRA DE RONDÔNIA: Por que você quer ser prefeito de Vilhena?

JÚLIO SILVA: Acredito dispor de uma proposta de governo ideal para nossa cidade, baseada na participação efetiva da comunidade nas ações da administração, a exemplo do que acontece em cidades do Paraná, como Londrina e Maringá, por exemplo. Estou convicto que os cidadãos de nossa cidade aceitam assumir sua responsabilidade neste sentido, pois a resposta que tenho recebido da comunidade em torno desta proposta é bastante positiva. A instalação efetiva de organismos como o Observatório Social será um avanço sem precedentes na administração pública em nosso Estado, e trará resultados positivos para o Município.

EXTRA DE RONDÔNIA: Em sua avaliação quais são as demandas mais urgentes do Município?

JÚLIO SILVA: Sem dúvida alguma é preciso estancar a corrupção em Vilhena e estabelecer um novo parâmetro na aplicação dos recursos públicos nas mais diversas áreas sob responsabilidade da administração municipal. Isso irá proporcionar meios para se investir mais em Saúde, que é o setor mais urgente por se tratar de vidas que estão constantemente em risco em virtude das deficiências atuais do sistema. E a vida não pode esperar, portanto esta área será a principal prioridade de meu mandato. O prefeito estará presente no Hospital Regional diariamente para ouvir pacientes e acompanhantes, evitando o surgimento de problemas ou resolvendo situações imediatamente. Entendo que com a utilização criteriosa, honesta e coerente dos recursos, extirpando-se as formas de desvios, haverá disponibilidade de verbas para investimentos necessários em todos os setores da administração vilhenense.

EXTRA DE RONDÔNIA: Qual é a sua proposta para a geração de emprego e renda aos vilhenenses?

JÚLIO SILVA: Investir nas potencialidades do Município, aproveitando fatores como clima, localização, estrutura existente e outros aspectos serão o mote para atacar o desemprego e criar alternativas para elevar a renda média dos moradores de nossa cidade. Cito como exemplo a criação de aves e suínos, que pode ser incrementada posto que dispomos de produção de insumos já consolidada. Outro caso é a indústria da celulose, que pode ser implantada em virtude de já dispormos de produção de matéria-prima aqui. Mas não queremos implantar políticas de cima para baixo, portanto vamos abrir o diálogo com o empresariado aqui estabelecido para saber o que eles querem do Município e como podemos ajudar. Antes de se falar em trazer empresas de fora para cá é preciso valorizar e fortalecer os empreendedores que já estão aqui instalados, pois são eles que acreditam e investem de fato em Vilhena.

EXTRA DE RONDÔNIA: Um dos setores que mais gera reclamações entre os moradores da cidade é o da saúde. Quais são suas metas para esta área?

JÚLIO SILVA: Em primeiro lugar fortalecer e equipar as instalações de responsabilidade do Município, caso das unidades básicas de saúde espalhadas pelos bairros, dotando-as de plenas condições de prestar atendimento de qualidade à população, com médicos, equipamentos e remédios. Além disso, estabelecer horário de funcionamento que seja acessível aos trabalhadores, estendendo o expediente até as 20 horas todos os dias para que as pessoas possam utilizar os serviços do sistema sem interferir com seus compromissos de trabalho. Em outra vertente, mudar este conceito atual de submissão do prefeito ao governador do Estado, e exigir que a administração de Rondônia cumpra seu dever e assuma suas responsabilidades na gestão da saúde pública, que é estruturada de forma tripartite. Hoje o Município tem que arcar com serviços que são pertinentes ao Estado ou mesmo a União, por isso a coisa não funciona pois não há verba que chegue.

EXTRA DE RONDÔNIA: O setor produtivo há muito tempo vem sendo tratado como certa diligência no Município. Você tem alguma proposta específica para os produtores rurais?

JÚLIO SILVA: Temos que dotar o setor produtivo de infraestrutura de qualidade para melhorar as condições de trabalho do homem do campo. Isso se traduz, principalmente, em estradas vicinais de qualidade, pavimentadas ou com calçamento, que possam ser utilizadas o ano todo. Também é preciso fortalecer o cinturão verde da área urbana, valorizando os chacareiros e melhorando as condições das feiras livres da cidade, o que resultará em diversificação da produção e terá influência nos preços, trazendo benefícios aos compradores dos produtos. Há modelos excelentes de interação do poder público e produtores em vários estados do Brasil, e pretendemos copiar o que está dando certo em outras localidades, com as devidas adaptações à nossa realidade, buscando o desenvolvimento do setor produtivo local.

EXTRA DE RONDÔNIA: Em virtude dos problemas enfrentados pela atual administração em âmbito judicial, você pretende realizar auditoria geral nos setores da prefeitura após assumir o cargo?

JÚLIO SILVA: É evidente que isso se faz necessário. É preciso fazer um detalhado diagnóstico das condições financeiras do Município, pois precisamos saber onde estamos e até onde poderemos chegar. O próprio prefeito atual já declarou ser favorável a esta medida, se comprometendo em colaborar, portanto vamos aproveitar a boa-vontade que ele anunciou e fazer tal estudo antes mesmo de tomar posse.

EXTRA DE RONDÔNIA: Entre os ocupantes do primeiros escalão atual do Município existe alguma expectativa de manter alguém na função em sua administração?

JÚLIO SILVA: Meu projeto é enxugar ao máximo a estrutura administrativa, reduzindo para três secretarias específicas e as demais áreas transformadas em departamentos vinculados ao Gabinete do Prefeito. Haverá apenas as pastas da Saúde, Educação e Obras, cujos titulares serão escolhidos através de lista tríplice estabelecidas pelos profissionais de cada uma dessas áreas do quadro efetivo da prefeitura. Também pretendo limitar ao máximo a nomeação de pessoas que não façam parte do funcionalismo municipal, ocupando os cargos de comando com servidores efetivos, valorizando o funcionário público de carreira.

EXTRA DE RONDÔNIA: Qual será a participação de seu candidato a vice-prefeito em sua gestão?

JÚLIO SILVA: A professora Osnier Gomes é uma Educadora qualificada, e dispõe de competência para participar ativamente em qualquer área da administração. Vamos mudar este paradigma que coloca o vice-prefeito numa posição de enfeite na estrutura oficial, e Vilhena vai contar com dois Chefes de Executivo com poder de decisão e ações. Em nosso governo o Município vai ter prefeito e prefeita atuantes, dedicados plenamente a função, e totalmente afinados com as metas e projetos de nossa administração.

EXTRA DE RONDÔNIA: O que você acha da transparência na gestão pública, em particular na divulgação de informações sobre pessoas contratadas através de portarias, concessão de diárias e gastos públicos em geral?

JÚLIO SILVA: Em minha administração não haverá segredos de quaisquer espécies, principalmente no que diz respeito ao uso do dinheiro público. Os instrumentos existentes de controle, como o Portal da Transparência, serão usados em sua plenitude, com atualização em tempo real. Também vamos fazer funcionar de fato a Ouvidoria Municipal, estabelecendo um canal direto de comunicação entre a comunidade e a administração, dotado de pessoas qualificadas para atender o público e dar retorno imediato a qualquer questionamento apresentado. Não será gasto nenhum centavo na prefeitura de Vilhena sem que a população não tenha acesso a saber detalhadamente no que ele foi aplicado.

EXTRA DE RONDÔNIA: Você vai manter a tradição local de nomear parentes para ocupar cargos públicos?

JÚLIO SILVA: Pra começar minha família aqui é pequena, e há apenas duas pessoas que teriam idade e condições de exercer alguma função pública. Além disso, por ser totalmente contrário a prática do nepotismo, jamais iria propor a alguma delas ocupar função em minha administração, portanto a ocupação dos cargos de comando será definida por critérios que já citei antes, priorizando a qualificação técnica e os servidores efetivos.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia e assessoria