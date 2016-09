Justiça concede prisão domiciliar a empresário acusado na Operação Ficus

O advogado Josemário Secco, que representa o empresário Sandro Signor no inquérito movido pela Polícia Federal, informou ao Extra de Rondônia que a justiça concedeu ao seu cliente o direito a permanecer em sua residência enquanto as investigações tem andamento.

O causídico conseguiu relaxamento da prisão preventiva pela substituição da prisão domiciliar, em virtude dos bons antecedentes e da disposição do acusado em ficar à disposição das autoridades para as diligências. Entretanto, o advogado deixou claro que Signor nega as acusações que pesam contra ele.

Josemário também acrescentou que Sandro se apresentou espontaneamente à Polícia Federal após tomar conhecimento do mandado de prisão preventiva contra ele. “Isso só não aconteceu nas primeiras horas da manhã de ontem porque ele não estava na cidade. Assim que chegou em Vilhena fomos direto a delegacia da Polícia Federal”, relatou.

O advogado afirmou estar seguro da inocência do empresário, “que se trata de uma pessoa de respeito e um dos principais diretores de uma das empresas mais tradicionais da cidade”.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação