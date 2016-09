No último dia para substituições, Kleber recorre ao TRE e mantém candidatura a prefeito

No último dia pra substituições, Kleber Calisto de Souza (PMDB) manteve sua candidatura a prefeito no município de Cerejeiras.

O prazo era nesta segunda-feira, 12, mas, conforme sua assessoria, o recurso apresentado por ele junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) ainda não foi julgado pela corte.

Kleber e seu candidato a vice, Ademir Aderval, da coligação “Um Novo Tempo”, formados pelos partidos PMDB, PSB, PT E DEM, decidiram manter suas candidaturas e, se necessário, garantem que irão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na manhã desta segunda-feira, Kleber Calisto cumpriu extensa agenda de compromissos; pela manhã visitou comércios, pastores e manteve reunião com os empresários Marcelo Ferreira e Vanderlei Betoni, presidente e vice presidente da Associação Comercial e Industrial de Cerejeiras (ACIC); à tarde realizou visitas domiciliares e à noite reuniu-se com moradores do bairro Primavera e candidatos a vereador.

Hoje a programação continua com reuniões e, à noite, será realizada reunião com moradores do Bairro José de Anchieta (na Rua Maria Godói Duran esquina com Rua Maceió), onde todos os candidatos irão expor suas propostas de campanha os munícipes.

Texto: Extra de Rondônia

Informações: Assessoria

Foto: Divulgação