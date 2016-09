Polícia Federal realiza mais diligências e leva secretário de Planejamento para prestar depoimento

Nesta terça-feira houve mais ações da PF na cidade, com cumprimento de mandados de busca e apreensão, prisão e condução coercitiva.

Estão na delegacia local da Federal prestando depoimento o secretário de Planejamento, Heitor Tinti Batista, e o engenheiro Lúcio Flávio Farias.

Agentes estiveram no Paço Municipal, onde apreenderam documentos na secretaria municipal de Saúde e no Planejamento.

Não há detalhes sobre as diligências, que fazem parte também da Operação Ficus, desencadeada segunda-feira em Vilhena.

A ação, que é um desdobramento da Operação Stigma realizada há pouco mais de um ano, investiga casos de corrupção ativa e passiva, fraudes em licitações, pagamentos de propina e lavagem de dinheiro.

Ontem, em entrevista coletiva, foi revelado que as investigações revelaram a existência de um “propinoduto” na administração municipal, que estaria em operação desde meados de 2.011.

De acordo com a PF, o esquema pode ter movimentado cerca de R$ 6 milhões ao longo deste período. O curioso é que mesmo com a grande repercussão da Operação Stigma, que levou vários integrantes do primeiro escalão do Município a prisão, as condutas ilegais persistiram, apesar de em menor escala.

Entre os empreendimentos onde há suspeita de irregularidades está a pavimentação da Avenida Tancredo Neves, uma das maiores obras da gestão do prefeito Zé Rover.

Os envolvidos nesta operação cujas prisões já estão presos Newton Hideo, funcionário do Município, Lúcio Flávio Farias, Dailton Fernandes (funcionário de empreiteira), o engenheiro e dono da empresa Projetus, Fausto Moura, e o ex-secretário municipal Gustavo Valmórbida.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação