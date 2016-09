Policial da reserva que atirou dentro de casa noturna é condenado a quase sete anos de prisão

O Policial Militar da reserva Miguel Batista da Silva, de 56 anos, foi julgado nesta terça-feira, 13, por tentativas de homicídio contra quatro pessoas dentro de uma casa noturna em Vilhena.

Na ocasião, dia 24 de agosto de 2015, o acusado estava numa casa noturna no bairro Parque São Paulo, e por motivos de discordar do valor da conta teve um desentendimento, com medo de ser agredido, sacou a arma que tinha na cintura e disparou por varias vezes, por sorte não acertou ninguém.

Segundo consta, o acusado que é Sargento da reserva e estava embriagado, e ao atirar mesmo sendo para o chão como contou em sua versão, assumiu o risco de matar. Com isso, os jurados acataram a tese da acusação e condenaram o réu por tentativas de homicídio.

Miguel Batista foi condenado a uma pena de seis anos e oito meses a ser cumprida em regime semiaberto. Porém, a defesa já pronunciou que irá recorrer da sentença.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração