Prefeitura de Pimenta Bueno retifica Concurso Público com salário de até R$ 12 mil

A Prefeitura de Pimenta Bueno no Estado de Rondônia, divulgou recentemente uma retificação do Concurso Público que vai contratar 29 profissionais.

Dentre as alterações constam alguns requisitos, a exclusão do cargo de Analista Ambiental, e modificação no Conteúdo Programático. Para obter todas as informações sobre esta retificação e este certame, acesse os editais oficiais em nosso site.

As vagas disponibilizadas neste Concurso estão abaixo discriminadas de acordo com a escolaridade exigida:

Nível Fundamental: Agente de Combate a Endemias, Auxiliar de Odontologia, Monitor de Transporte Escolar, Viveirista, Operador de Pá Carregadeira ou Retro Escavadeira (1 vaga), Operador de Patrol (1 vaga), Operador de Trator de Pneus (1 vaga), Operador de Trator Esteira (1 vaga), Coveiro (1 vaga), Gari (1 vaga).

Nível Médio/Técnico: Desenhista Técnico (1 vaga), Eletrotécnico (1 vaga), Técnico em Enfermagem (2 vagas), Técnico em Farmácia (1 vaga), Técnico em Finanças (1 vaga), Técnico em Biblioteca, Técnico em Imobilização Ortopédica (1 vaga), Técnico em Informática (1 vaga), Técnico em Laboratório (1 vaga), Técnico em Radiologia, Agente Administrativo, Almoxarife (1 vaga), Auxiliar de Creche (1 vaga), Auxiliar de Veterinária, Cuidador de Alunos com necessidades especiais (1 vaga), Cuidador Social (1 vaga), Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal Sanitário, Fiscal Tributário (1 vaga), Instrutor de Artesanato em Cerâmica, Instrutor de Capoeira, Instrutor de Coral, Motorista (1 vaga).

Nível Superior: Analista de Planejamento de Recursos Hídricos, Arquiteto, Arquivista, Auditor 1, Auditor de Controle Interno, Contador (1 vaga), Educador Físico (1 vaga), Enfermeiro – Hospital e Maternidade Municipal Ana Neta, Enfermeiro PSF (1 vaga), Engenheiro Civil, Farmacêutico – Bioquímico, Fisioterapeuta, Médico 20h – Ginecologista, Medicina e Segurança do Trabalho, Neurologista (1 vaga), Pediatra – SEMSAU, Ultrassonografista (1 vaga), Médico 24h – Clínico Geral, Obstetra, Ortopedista, Médico 40h – Clínica Geral, Anestesista (1 vaga), Obstetra, Saúde Mental (1 vaga), Nutricionista, Odontólogo, Pedagogo Social (1 vaga), Procurador do Município, Professor PEB III nas disciplinas de Educação Física, Séries Iniciais, Psicólogo.

Os novos servidores devem cumprir jornadas de 20h a 40h semanais, e vão receber salários entre R$ 880,00 a R$ 12.600,00, já acrescido de gratificação,e há ainda o auxílio alimentação no valor de R$ 350,00.

As inscrições devem ser realizadas até às 18h do dia 26 de setembro de 2016, através do endereço eletrônico www.institutoexatus.com. As taxas variam de R$ 45,00 a R$ 90,00, de acordo com o cargo pretendido.

Como forma de classificar os inscritos estão previstas para ocorrer entre os dias 09, 16 e 23 de outubro de 2016, as Provas Objetivas, porém, em alguns casos haverá também Provas Discursivas, de Títulos e Prática.

Este Concurso tem validade por dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério da Administração.

Autor e foto: Pciconcursos.