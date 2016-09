Rosani Donadon apresenta propostas de trabalho em Nova Conquista

A candidata a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) realizou na noite da última segunda-feira, 13, uma reunião no distrito de Nova Conquista.

Rosani apresentou sua proposta de trabalho para a prefeitura de Vilhena aos moradores da região, e falou principalmente de seu apoio ao setor produtivo.

Rosani reiterou seu compromisso com os produtores, principalmente com as associações e agroindústrias. Reunida com os moradores, ela falou acerca dos projetos voltados ao segmento.

Rosani Donadon disse contará com o apoio de seu vice, Darci Cerutti (DEM) para fomentar o trabalho do poder executivo junto aos produtores. “Somos parceiros das agroindústrias e vamos aparelhar nossa secretaria de agricultura a fim de garantir ao setor bons frutos. Vamos firmar parcerias para a distribuição de calcário e adubo aos pequenos produtores, além de auxiliar no fortalecimento das agroindústrias já existentes e criação de novas”, disse a candidata.

Rosani Donadon aprofundou a apresentação de suas propostas até chegar nas associações. A candidata relembrou que conta com o apoio de 16 deputados estaduais, inclusive Rosangela Donadon, que é do Cone-sul de Rondônia. “Vamos canalizar esse apoio parlamentar e fortalecer o terceiro setor. Entendemos que dessa forma a região desenvolve, a população cresce e retomamos o desenvolvimento de nosso município”, comentou. Rosani Donadon falou ainda de sua parceria com os deputados federais e governo do estado de Rondônia. “Com todo essa apoio, com certeza vamos acelerar a retomada de crescimento de Vilhena”, arrematou.

Autor e foto: Assessoria