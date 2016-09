UNIR realiza Processo Seletivo para a admissão de Professores Substitutos

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR), realiza um novo Processo Seletivo para a admissão de Professores Substitutos.

Existem oportunidades disponíveis nos Departamentos acadêmicos nas áreas de Educação Física (1 vaga), Enfermagem (2 vagas), Medicina (1 vaga) e Psicologia (1 vaga), para atuação no Campus Porto Velho.

Os salários vão de R$ 2.129,80 a R$ 2.865,21, por retribuição de titulação, mais benefícios para desempenhar atividades em jornadas semanais de 20 horas.

As inscrições devem ser realizadas no período de 12 a 16 de setembro de 2016, presencialmente na Secretaria de Saúde da Universidade Federal de Rondônia, no Núcleo de Saúde-Prédio dos Departamentos/ Bloco 2C, sala nº 218, na Campus José Ribeiro Filho – BR, Km 9,5. Os atendimentos ocorrem das 8h30 às 11h30.

Os inscritos serão classificados por meio de provas didáticas e avaliação de títulos. Este Processo Seletivo terá validade de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

