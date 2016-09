Vera da Farmácia tem candidatura homologada pelo TRE

A postulante ao Legislativo tinha tido negado o registro de candidatura em primeira instância, através de pedidos do Ministério Público Eleitoral e de coligação adversária, conseguiu reverter a situação junto ao TRE.

Nas contestações o argumento principal era a ausência de comprovação de filiação partidária.

Vera Lúcia Borba Jesuíno é filiada desde setembro do ano passado ao PMDB, mas os dados não apareciam no sistema da Justiça Eleitoral.

No recurso apresentado ao TRE ela conseguiu comprovar a regularidade de sua situação, e agora está definitivamente apta a concorrer.

Empresária do bairro Cristo Rei e referência em ações sociais na cidade, a candidata foi muito bem votada nas eleições anteriores, somando inclusive mais votos que vereadores no exercício do mandato, porém ficando fora desta legislatura em virtude da estranha matemática aplicada na definição dos ocupantes de cargos do Poder Legislativo.

Aliviada com a decisão judicial, Vera da Farmácia imprime a partir de agora ritmo ainda mais intenso na campanha, e está bastante otimista com relação as suas chances de se eleger.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia