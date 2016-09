Acir se licenciou por 120 dias, assumiu o primeiro suplente que abre vaga para o segundo

Rondônia terá, pelos próximos 4 meses, um novo senador, que a grande maioria da população desconhece completamente, trata-se do Pastor Valadares, ilustre desconhecido que assume nesta quarta-feira em Brasília o cargo mais alto do Poder Legislativo brasileiro.

O pastor tem ensino fundamental incompleto e é segundo suplente do senador Acir Gurgacz, que pediu licença de 120 dias para “cuidar de campanhas eleitorais em Rondônia”.

O primeiro suplente é o advogado Gilberto Piselo, que assumiu no dia 8 e precisou cumprir o período mínimo de sessões para poder também se afastar e abrir a vaga para o segundo suplente.

A posse do “pastor senador” foi um compromisso de campanha feito por Acir com seu segundo suplente. De acordo com Valadares, “nunca houve um pastor senador”.

Ao assumir a vaga, o pastor senador vai receber salário de quase R$ 30 mil, além de carro e motorista à disposição, verba indenizatória para bancar gasolina e despesas do gabinete, telefone, passagens aéreas e trabalho presencial obrigatório apenas de terça a quinta-feira.

Autor e foto: Alan Alex