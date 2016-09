Ana Laura foca a saúde pública de Vilhena

A candidata a vereadora, Ana Laura Colombi, da coligação “A vontade do povo 1” (PMDB/PSDC/PHS/PMN), relatou a situação de dificuldade pela qual passam os profissionais de saúde que atuam em Vilhena. “São muitos os gargalos, mas a histórica falta de pessoal é o que mais compromete tanto a qualidade de vida dos profissionais quanto o serviço oferecido por eles à população”, disse a candidata.

Com base em dois anos de experiência como funcionária do Coren-RO (Conselho Regional de Enfermagem), além de visitas e conversações que vem mantendo com trabalhadores da área, Ana Laura revelou que viu de perto o drama pelo qual passam os servidores de saúde, principalmente os enfermeiros. “Além de não terem o mínimo necessário para a execução do serviço, enfrentam escalas desumanas de trabalho. São plantões seguidos, o que prejudica o profissional e a população que precisa de sua mão de obra”.

Para Ana Laura, que é estudante de Direito, a constatação é a de que muitos profissionais, principalmente os lotados no Hospital Regional Adamastor de Oliveira, não abandonam a carreira por amor à profissão. Ela aponta também a precariedade no sistema de fiscalização que deveria coibir escalas abusivas de plantão.

“Recentemente o Coren-RO obteve decisão favorável em ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, concedida pelo juiz federal Rafael Ângelo Slomp, determinando a contratação de 81 enfermeiros e 30 auxiliares e técnicos de enfermagem. Estes deveriam atuar no Hospital Regional, porém, até agora o município não cumpriu a determinação e os profissionais de enfermagem do HR continuam enfrentando escalas abusivas de trabalho”, observou Laura.

A candidata a vereadora afirma que apenas as contratações não resolvem o problema. “Devemos nos sensibilizar para a necessidade de se ofertar condições legais e humanas de trabalho. Tem que haver fiscalização permanente, não pode faltar equipamentos e, muito menos, medicamentos. Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem querem fazer o melhor pela nossa população, entretanto, não conseguem por conta das precárias condições de trabalho”, diz.

Sendo uma das mais jovens candidatas a concorrer a uma vaga à Câmara dos Vereadores de Vilhena, com 22 anos, Ana Laura garante que, “como vereadora, trabalhando lado a lado com a nossa futura prefeita, Rosani Donadon, e a deputada Rosângela Donadon, me comprometo a cobrar essa fiscalização, bem como quero ser a voz dos profissionais de saúde da nossa cidade, levando seus pleitos às autoridades municipais, estaduais e federais, a fim de ofertar um serviço de saúde mais digno e humanizada à nossa população. Os mais carentes acabam sendo os mais prejudicados por esse estado de coisas. Temos que reverter esse quadro”.

Texto e foto: Assessoria