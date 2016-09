Banco da Amazônia inaugura agência em Cerejeiras

Nesta segunda-feira, 19, as 08h30min, vai ser inaugurada em Cerejeiras a agência do Banco da Amazônia (Basa). O evento contará com a presença do superintende regional do banco, Marcos Silva, e de várias autoridades locais.

A construção, que fica na Rua Brasília, número 875 no centro da cidade, foi executada com investimentos do próprio banco. A vinda do Basa para Cerejeiras era esperada por autoridades do município.

O banco é conhecido por ser um grande fomentador do agronegócio, com expressivos valores em financiamento rural, e tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de execução de politicas públicas e oferta de produtos e serviços financeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia