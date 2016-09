Carlito intensifica reuniões com a população

O candidato a prefeito pela coligação “Juntos por uma Chupinguaia melhor” tem promovido diversos encontros com segmentos da comunidade, onde a recepção tem o deixado bastante satisfeito.

Entre os grupos visitados estão as lideranças indígenas, com presença marcante no Município. Carlito Alves está aproveitando a oportunidade para apresentar suas propostas de governo, assim como ouvir demandas da população para elaborar metas de solução.

Nas apresentações de suas ideias Carlito destaca que seu programa de governo prioriza áreas como a geração de emprego e renda, educação, saúde, agricultura e pecuária. A resposta do eleitorado tem sido avaliada de forma positiva pelo candidato, que garante aumento de adesões ao seu projeto político. “O povo quer mudança, e garanto que posso corresponder a tal anseio”, afirmou.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria