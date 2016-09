Dois absolvidos e um condenado por matar homem a tiros durante discussão em bar

Três homens apontados como autores de uma discussão que terminou em morte foram levados a julgamento na manhã desta quarta-feira, 14, no plenário do Tribunal do Júri de Vilhena.

Segundo a investigação, a discussão teria começado por causa da venda de um aparelho celular.

A denúncia consta que no dia 05 de dezembro de 2015, por volta das 17h40, a vítima Arildo Freitas, de 37 anos, foi executada a tiros em frente ao Mercado Doce Dia, na Rua 916, Bairro Cohabinha, em Vilhena.

Arildo estava no mercado quando Adão Carlos Ribeiro que havia comprado um celular de Arildo e apresentou defeito chegou acompanhado de Fabricio Gonçalves da Silva e Wellington Júnior Arruda de Souza para ressarcimento do valor pago.

Iniciou-se uma discussão e os acusados, segundo testemunhas arrolados no processo, desferiram socos e pontapés na vítima dentro do mercado e depois a arrastaram para fora executando Arildo a tiros no meio da rua.

Os disparos, segundo o processo, foram efetuados pelo réu Fabrício Gonçalves da Silva, que confessou, mas negou que os acusados Adão e Wellington, absolvidos por negativa de autoria e por insuficiência de provas, teriam o ajudado.

Fabrício foi condenado pelo homicídio simples a 08 (oito) anos de reclusão em regime fechado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia