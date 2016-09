Equipe feminina da AVV fica com a medalha de bronze no JIR

As meninas do voleibol de base da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) conquistaram o bronze nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), edição 2016.

Na categoria infantil Vilhena ficou com dois títulos indoor com as equipes: feminino da escola Alvares de Azevedo e no masculino da escola Maria Arlete. Os meninos terminaram a competição na quinta colocação, pela fase estadual.

Além dos bons resultados os atletas comemoram a convocação de Bruno Reis (levantador), Rodrigo Campana (central), Lilian Janeiro (libero), Eloise Rabito (levantadora), Isabela Martendal (central), e Arissayne Lotice (ponteira) para compor as seleções, juvenil masculino e infanto feminino de Rondônia.

Segundo o presidente da AVV, Silvan Freitas, os nomes de Lucas Crispin e Kaio Ribeiro, também foram citados, porém que devido compromissos com seus atuais clubes (São Caetano e SESI) de São Paulo não poderão integrar a seleção.

As disputas do feminino acontecerão no centro de treinamento da CBV localizado em Saquarema (RJ) no período de 09 a 15 de outubro. Na primeira fase Rondônia medirá forças com os representantes Mato Grosso do Sul, Alagoas, Goiás, Amazonas, Acre, Piai, Sergipe, Bahia, Roraima e Amapá.

Já no masculino os jogos serão contra Alagoas, Mato Grosso do Sul e Amapá, completam a lista as seleções de Maranhão, Roraima, Bahia, Acre, Tocantins, Piauí e Mato Grosso que terá como sede Maceió (AL) no período de 15 a 25 de setembro. Sendo a fase nacional dos jogos previsto para acontecer no final do mês em João Pessoa (PB).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Silvan Freitas