Falta de transporte escolar deixa alunos sem estudar em Corumbiara

Desde a semana passada estudantes de Corumbiara estão sem frequentar a escola devido a falta de transporte.

De acordo com a prefeitura, o problema é que não há dinheiro para comprar combustível para a frota.

O problema é gerado pelo descumprimento do convênio entre o Estado e o Município, segundo a versão da administração local.

Toda a frota que faz o transporte dos alunos da rede pública está parada deste o dia 06 de setembro.

Além do descumprimento do convênio com o Município, há informações que nos últimos dois meses não houve o pagamento das locações de veículos de empresas privadas.

O resultado disso é a paralisação total do transporte escolar, prejudicando centenas de crianças e adolescentes.

A prefeitura garante que o governo estadual não fez nenhum repasse relativo ao convênio para garantir o serviços ao longo de todo este ano.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta