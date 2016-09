Junior Donadon inova e realiza “1ª Reunião Digital” para interagir com vilhenenses

Pela primeira vez na história de Vilhena, as redes sociais serão utilizadas formalmente para levar a conhecimento público as ações de um parlamentar e, ao mesmo tempo, interagir com os cidadãos.

Trata-se da “Reunião Digital”, inovação que será implantada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Junior Donadon (PSD). O evento será transmitido via Facebook, ao vivo, às 21h00, nesta sexta-feira, 16.

De acordo com o vereador, os vilhenenses poderão interagir enviado perguntas que serão logo respondidas, ao vivo. A transmissão será desde a sede da Faculdade FIMCA, de Vilhena, onde várias pessoas estarão reunidas. “Vamos usar os mecanismos que nos proporciona a tecnologia para conseguir levar nosso plano de ações e projetos os vilhenenses. O objetivo é interagir com aquelas pessoas que querem uma Vilhena melhor”, explicou.

Junior Donadon explicou que este tipo de reuniões já é feita em alguns lugares do país, e que agora será implantada no município. “Vilhena, mais uma vez, inovando, neste caso no setor área de Comunicação. Convido a que todos enviem suas perguntas que serão respondidas on line”, concluiu.

INOVAÇÕES

À frente da Câmara de Vilhena desde janeiro de 2015, Junior Donadon já implantou algumas novidades no parlamento local. Coordenou, em setembro do ano passado, o 1º Encontro dos Comunicadores do Cone Sul de Rondônia, tendo como palco do evento o plenário da Câmara de Vilhena. O evento foi transmitido, ao vivo, por vários sites do Estado.

Coordenou, também, em junho de 2015, o 1º Encontro de Vereadores da Região Norte promovido na cidade de Vilhena, reunindo inúmeros parlamentares, entre outros.

Texto e foto: Assessoria