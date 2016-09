Lideranças e representantes de classe prestigiaram reunião de Jacier Dias

Na noite de segunda-feira, 12, o candidato a vereador Jacier Dias (PSC) promoveu uma reunião onde reuniu centenas de pessoas no auditório da Galeria Mirage, centro da cidade.

Na ocasião, o postulante ao legislativo, Dias reiterou o compromisso com a população de continuar defendendo com afinco o que é de interesse do eleitor.

Pontuou que sua jornada na vida pública possibilitou a experiência que o cargo exige. Destacou ainda que compartilha com a sociedade vilhenense “o mesmo desejo de ter um funcionalismo público eficiente e, sobretudo, justo”.

Enquanto discursou, o líder cristão demonstrou sua preocupação com as áreas sociais que clamam por melhorias e um tratamento com zelo principalmente no que tange à aplicação do recurso público que precisa ser rigorosamente fiscalizado. “É esse o papel de vereador que vou desempenhar: acompanhar dia a dia a forma como estão sendo conduzidas as ações do executivo. Precisamos de um trabalho cooperado, mas que exige o alerta e até a advertência, se preciso for, quanto às falhas que advêm naturalmente no curso das coisas”, complementou.

Em relação ao setor de Sáude, Dias dividiu sua sensibilidade em poder contribuir para melhorias ao ser eleito.

Garantiu ser parceiro da administração a fim de viabilizar medidas para a construção de uma modelo de gestão efetivo. “Por se tratar da vida das pessoas, temos que agir com responsabilidade e transformar o sistema em sua totalidade. Sabemos que hoje a Saúde Pública do município está fadada à ruina e ao caos por incompetência de gestão, fraudes e corrupção que se instalaram no seio da máquina pública. Da mesma forma que atuei para coibir práticas dessa natureza, enquanto vereador vou exercer a função, prezando pelo bem estar e interesse do cidadão”, disse.

Também participaram da reunião, o candidato a prefeito Eduardo Japonês (PV) e a vice Marta Moreira (PSC), o deputado Luizinho Goebel (PV), lideranças cristãs, representantes de classes e correligionários.

Autor e foto: Assessoria