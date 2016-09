No Jardim Primavera Eduardo fala de projetos para o futuro: “Saúde tem jeito”

Reunido com dezenas de pessoas na noite de terça-feira (13) no Jardim Primavera acompanhado da família, Eduardo Japonês, candidato a prefeito de Vilhena pela coligação Pra Fazer Diferente, disse que o momento é de pensar no futuro e projetar Vilhena para o crescimento. O evento contou também com a presença do candidato a vereador Pastor Francis Godoy.

Entre outros assuntos, Eduardo retomou um tema recorrente que é a principal preocupação da sociedade vilhenense, em especial as classes menos favorecida: a saúde. “Dias desses ouvi de uma funcionária do hospital regional que me disse que a saúde tem jeito e eu concordo. Basta seriedade e planejamento. Não gostaria mais de falar dessas práticas antigas, quero falar do futuro, de projetos que farão Vilhena melhorar para oferecer o melhor para os vilhenenses”, pontuou.

Para ele um projeto de futuro abarca vários temas importantes para a sociedade. Além da saúde e educação, temas recorrentes, é preciso pensar na criança, no adolescente e preparar Vilhena par aqueles que cuidarão e vão usufruir da cidade no futuro. “Nós somos passageiros, mas a cidade é pra sempre. Temos que pensar em programas e projetos que redundem em melhorias para o presente, mas principalmente para o futuro de Vilhena e nossa gente”.

Autor e foto: Assessoria