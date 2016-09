Rosani Donadon quer imprimir conceito eficiente de administração

A terceira e última entrevista é da candidata a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB). Nas duas anteriores, foram destaque neste site os candidatos Eduardo Japonês (PV) e Júlio César (PSOL).

Rosani Donadon ficará no mesmo espaço e tempo que os outros candidatos, demonstrando imparcialidade na divulgação das propostas dos concorrentes à principal cadeira do Palácio dos Parecís.

Na entrevista, Rosani explica que vários setores públicos municipais terão prioridade na sua administração, caso seja eleita, como a Saúde e Educação. Quer ser prefeita, entretanto, para contribuir com o desenvolvimento de Vilhena e imprimir um conceito eficiente de administração,

>>> CONFIRA, ABAIXO, A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

EXTRA DE RONDÔNIA – Por que você quer ser prefeito de Vilhena?

ROSANI DONADON – Quero ser prefeita de Vilhena por conta uma série fatores, porém o principal, sem sombra de dúvidas, é a vontade de retribuir tudo o que aprendi sobre administração pública, de colocar em prática os ensinamentos adquiridos ao longo da vida. Quando aceitei o desafio de me candidatar à prefeitura de Vilhena, sabia que se tratava de uma decisão importante, e que deveria abrir mão da minha vida pessoal em prol do nosso município. Estou disposta a contribuir com o desenvolvimento de Vilhena e imprimir um conceito eficiente de administração, pautado nas necessidades do povo, gerando dignidade às pessoas.

EXTRA DE RONDÔNIA – Em sua avaliação quais são as demandas mais urgentes do Município?

ROSANI DONADON – Saúde e educação. Precisamos garantir atendimento médico de qualidade, manter em dia os estoques de remédios e toda estrutura da saúde em ordem. As crianças devem ter merenda de qualidade e ensino digno. Para que o município possa voltar ao ritmo do desenvolvimento, é necessário experiência na administração pública, parcerias com os governos federal e estadual, além de ações eficientes que fomentem o desenvolvimento de nossa cidade. A saúde também passa por momentos delicados, e é necessário uma atenção especial ao setor, como também a educação. Por onde passamos, garantimos que a partir de 2017 não faltará remédio nas unidades de saúde, e a educação voltará a ser a referência que sempre foi.

EXTRA DE RONDÔNIA – Qual é a sua proposta para a geração de emprego e renda aos vilhenenses?

ROSANI DONADON – A cidade comporta mais dois frigoríficos, um de frango e outro de suínos. Ambos, juntos geram aproximadamente 3 mil empregos diretos. É viável a instalação de um curtume, uma vez que detemos toda a matéria-prima necessária, e o segmento gera pelo menos quatro novos postos de trabalho para cada pele tratada. Apoiamos os empreendedores instalados no município. Vamos criar uma equipe que irá desenvolver projetos que auxiliem as empresas na expansão de seus empreendimentos, além de encontrar alternativas para ampliar seus focos de atuação. Firmaremos parcerias com entidades e associações para oferecer capacitação das pessoas diretamente nos bairros, vamos auxiliar o jovem em seu ingresso no mercado de trabalho

EXTRA DE RONDÔNIA – Um dos setores que mais gera reclamações entre os moradores da cidade é o da saúde. Quais são suas metas para esta área?

ROSANI DONADON – A saúde pública de Vilhena deve ser pensada em nível regional. Atendemos pacientes de toda a vizinhança e isso torna sua saúde pública mais abrangente. Nossa meta é criar uma farmácia de manipulação para baratear os custos com medicamentos, além de garantir os estoques. Vamos contratar 100 médicos para suprir a carência destes profissionais à disposição da nossa comunidade. Não há que se inventar quando o assunto é saúde, muito menos arriscar o desenvolvimento do setor com projetos mal elaborados. É necessário investir com qualidade e garantir o acesso de todos. Vamos dar mais autonomia aos postinhos de saúde e em três deles, em pontos diferentes da cidade, haverá equipe médica de plantão 24 h. A população terá uma saúde digna, estruturada e eficiente, sem precisar viajar para outras cidades em busca de atendimento.

EXTRA DE RONDÔNIA – O setor produtivo há muito tempo vem sendo tratado como certa diligência no Município. Você tem alguma proposta específica para os produtores rurais?

ROSANI DONADON – Vamos auxiliar o produtor rural na comercialização daquilo que cultiva. O município fará manutenção preventiva e constante das estradas rurais, vamos estruturar a secretaria de agricultura para auxiliar o pequeno produtor na distribuição de calcário e adubo. Canalizaremos o empenho parlamentar dos nossos deputados aliados para aparelhar cada vez mais as associações rurais. Vilhena compõe o “corredor” do agronegócio, e boa parte da economia indireta do setor acaba circulando por nossa cidade. Vamos nos valer dessa posição geográfica e investir em políticas públicas que possam beneficiar econômica e socialmente nossa sociedade. Dedicaremos apoio, também, às agroindústrias, um segmento de suma importância para nosso município. Vamos proporcionar parcerias que visem o surgimento de novas e a consolidação das existentes.

EXTRA DE RONDÔNIA – Em virtude dos problemas enfrentados pela atual administração em âmbito judicial, você pretende realizar auditoria geral nos setores da prefeitura após assumir o cargo?

ROSANI DONADON – Faremos tudo que for necessário para colocar as contas públicas em ordem. Defendo e farei uma gestão transparente, eficaz e voltada para o bem estar das pessoas. Para mudar a política, precisamos nos colocar à disposição, desenvolver ações participativas e cobrar resultados. Sempre foi assim em nossa administração e vamos continuar com as ações que deram certo, aperfeiçoando e incrementando com ideias novas. A nossa candidatura não é a continuação da atual administração e logicamente o conceito político-administrativo adotado atualmente acaba no dia primeiro de janeiro, quando tomarmos posse, se assim for a vontade do povo. Vamos realizar todo tipo de procedimento para detectar falhas, corrigir os erros que poderão permanecer na estrutura para assim executar nossos projetos como a população deseja.

EXTRA DE RONDÔNIA – Entre os ocupantes do primeiro escalão atual do Município existe alguma expectativa de manter alguém na função em sua administração?

ROSANI DONADON – Veja bem, nossa candidatura está pautada em projetos de mudança verdadeira. Os partidos que nos procuraram para manifestar apoio vieram com o mesmo propósito. Isso significa que não fizemos nenhum tipo de acordo relacionado a secretarias e não faremos. Estamos focados em trabalhar para apresentar propostas, não com o objetivo de inchar a folha de pagamento da prefeitura. A escolha do secretariado é muito importante, penso que seja fator preponderante para se imprimir resultados satisfatórios. Mas acreditamos que este não seja o momento. É hora de fazer projetos, apresentar formato de trabalho e nos comprometer com a população com metas únicas, desenvolvidas em prol exclusivamente do município.

EXTRA DE RONDÔNIA – Qual será a participação de seu candidato a vice-prefeito em sua gestão?

ROSANI DONADON – Participação total. Quando aceitei o desafio de me candidatar à prefeitura de Vilhena, conquistei liberdade total do partido para escolher um vice alinhado ao meu projeto administrativo. Desde que conversamos pela primeira vez sobre o assunto, o Cerutti se mostrou determinado em me ajudar a colocar em prática a ideia de transformar Vilhena. Ele trouxe para o município, em parcerias com diversos empresários, entidades importantes como, por exemplo, CDL, SESC, SENAC, Junta Comercial, Associação dos Contadores, entre outros. Além de ser um homem de retidão, tem experiência ímpar no que diz respeito à indústria e comércio. Ele se comprometeu em nos ajudar nesse objetivo e não tenho dúvidas que foi a melhor escolha. O Cerutti não foi imposto por ninguém na nossa chapa, não exigiu nada em troca para se unir ao nosso projeto.

EXTRA DE RONDÔNIA – O que você acha da transparência na gestão pública, em particular na divulgação de informações sobre pessoas contratadas através de portarias, concessão de diárias e gastos públicos em geral?

ROSANI DONADON – De extrema importância. A sociedade vive na era da informação, enquanto o município parou no tempo. O portal da transparência contém informações desatualizadas sobre os gastos públicos, fato que gera desconfiança da população no que diz respeito ao princípio da publicidade com relação aos caminhos percorridos pelo dinheiro do contribuinte. Sempre defendemos uma gestão participativa, em que a população esteja ao nosso lado na tomada de decisões. Isso nunca vai mudar. A nossa administração é voltada para o ser-humano e para que isso seja possível, logicamente é necessário transparência nas ações desenvolvidas pelo gestor.

EXTRA DE RONDÔNIA – Você vai manter a tradição local de nomear parentes para ocupar cargos públicos?

ROSANI DONADON – Como foi dito anteriormente, nenhuma decisão sobre quem irá ocupar cargos foi tomada. Mantemos nosso foco, inicialmente, na apresentação dos nossos projetos. Entendemos que a lei veda a contratação de parentes em cargos. Não temos o interesse em desrespeitar a legislação, muito menos afrontar os princípios básicos do bom relacionamento com os demais poderes. Iremos trabalhar de acordo com a lei, ouvindo o posicionamento do Ministério Público (MP) local, aliado ao compromisso principal que é o melhoramento da nossa cidade.

Texto: Assessoria

Fotos: Extra de Rondônia / Assessoria