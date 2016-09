Sargento tem candidatura homologada pelo TRE

O sargento da Polícia Militar (PM) José Valter dos Santos Silva conhecido popularmente J. Valter (PTB) que é candidato a vereador tinha tido negado o registro de candidatura em primeira instância, conseguiu reverter à situação junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE).

Nas contestações para negar o registro de candidatura em primeira instância o argumento principal era a ausência de prestação de contas da última eleição em que o policial concorreu.

No recurso apresentado ao TRE ele conseguiu comprovar a regularidade de sua situação e da prestação de contas, e agora está definitivamente apto a concorrer.

O sargento já trabalhou vários anos como instrutor da Guarda Mirim de Vilhena disse que pretende intensificar o ritmo de campanha, e está otimista com as chances de se eleger. Em visita a redação do Extra de Rondônia J. Valter disse que se for eleito pretende trabalhar com dedicação em prol da comunidade vilhenense.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia