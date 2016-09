Três jovens são executados no interior de residência

Por volta das 21h30 desta terça-feira, 13, a Polícia Militar foi acionada a se deslocar a Rua Macaubas, Setor 09, em Ariquemes, onde segundo informações vizinhos haviam ouvido vários disparos de arma de fogo vindo do interior de uma residência e que haviam três pessoas baleadas no interior da mesma.

Quando a guarnição policial chegou ao local avistou as vítimas Weverton Vitor Pereira da Silva (15 anos), Thiago Henrique Batista dos Santos (18 anos) e Fagner Breno Alves Chargas (18 anos) caídas na sala da residência com várias perfurações causadas por arma de fogo, sendo acionada a equipe do SAMU que rapidamente chegou ao local e constatou o óbito das três vítimas.

Diante dos fatos a guarnição policial isolou o local do crime e acionou a Perícia Técnica que realizou os trabalhos de praxe e liberou os corpos que foram removidos ao IML local.

Foi feito contato com vizinhos, porém os mesmos alegaram apenas ter ouvido os disparos e em seguida localizaram as vítimas já baleadas no interior da residência e que não sabiam informar características dos infratores.

A vítima identificada como sendo Thiago Henrique Batista dos Santos possui passagens pela polícia por roubo a pessoa, roubo a estabelecimento comercial, furto de bicicleta, preso com moto roubada e preso em festa envolvendo drogas e sexo com menores de idade.

Fonte: Alertanoticias